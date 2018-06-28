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Trump-Putin görüşmesi için anlaşmaya varıldı

Washington ve Moskova, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Trump-Putin görüşmesi için anlaşmaya varıldı

Washington ve Moskova, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:37
Trump-Putin görüşmesi için anlaşmaya varıldı

Washington ve Moskova, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Amerika’nın Sesi internet sitesinde yayımlanan habere göre, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Kremlin’de Putin’le bir araya gelmesinden sonra Rusya tarafından yapılan açıklamada görüşmenin her iki taraf için de uygun olan üçüncü bir ülkede yapılacağı belirtildi ve zirveye hazırlanmak için birkaç haftaya ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, görüşmenin uzun zamandır planlandığını, Rusya ve ABD açısından çok önem taşıdığını, ancak uluslararası alanda da son derece önemli olduğunu söyledi. Ushakov zirve için “Bence bu yazın en önemli olayı olacak” ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato’da yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın Rusya’nın da küresel politikayla ilgili konuların bir parçası olması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Pompeo, Trump’ın Putin’le yapılacak herhangi bir görüşmede ABD seçimlerine Rusya’nın müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayacağını kaydetti.

Rusya’nın G-7 grubu olarak adlandırılan çok gelişmiş ülkeler arasına katılması konusu sorulduğundaysa Pompeo, “Başkan Rusya’nın önemli jeostratejik tartışmalara katılmasına kaçınılmaz olarak bakıyor ve bu geçmişte de böyleydi” diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 11:49
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