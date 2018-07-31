Trump önkoşulsuz görüşürüm dedi, İran “nükleer anlaşma“ şartı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz." dedi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İran'a değinen Trump, Ruhani ile görüşebileceğini dile getirerek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz." dedi.

Trump, herkesle buluşabileceğini ifade ederek, "Diğer insanlarla konuşmak da bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diye konuştu.

İRAN'DAN NÜKLEER ANLAŞMA ŞARTI

İran ise, ABD ile görüşme masasına oturmak için bu ülkenin "nükleer anlaşmaya dönmesini" şart koştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına ilk tepki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi'den geldi.

Ebuturabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

