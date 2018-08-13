Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin bütçe tasarısını onayladığı bildirildi.

ABD'nin 2019 yılı bütçesi savunma harcamaları yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı. Tasarı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasal hale gelen bütçe, Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiriyor.



F-35'LERİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ DURDURULACAK



Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasının değerlendirileceği rapor tamamlanana kadar F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak. ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na danışarak 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir rapor hazırlayacak. Raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının iki ülke ilişkilerine etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.Bu rapor sunulmadıkça Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmayacak.



Tasarı, ABD Başkanı Trump'a Rusya'dan silah satın alıp ABD'den de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisi de veriyor.



BRUNSON VE RUSYA'YI BAHANE ETTİLER



Türkiye'ye F-35 teslimatının engellenmesine gerekçe olarak Papaz Andrew Brunson da olmak üzere bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olması ve Rusya'dan S400 hava savunma sisteminin alınması gösteriliyor. ABD tarafının S400 gerekçesi, sistemin NATO sistemiyle uyumlu olmaması ve F35 projesi detaylarının Rusların eline geçmesi ihtimali.