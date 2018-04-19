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Trump neden Kim Jong-un ile görüşme isteği duydu!

Washington, 19 Nisan 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geçmeyeceğini düşünürse, görüşmeye katılmayacağını söyledi.Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle Florida'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Trump, Kim ile yapacağı toplantıyla ilgili olumlu düşündüğünü belirtti.Trump,

Trump neden Kim Jong-un ile görüşme isteği duydu!

Washington, 19 Nisan 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geçmeyeceğini düşünürse, görüşmeye katılmayacağını söyledi.Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle Florida'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Trump, Kim ile yapacağı toplantıyla ilgili olumlu düşündüğünü belirtti.Trump,

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
Trump neden Kim Jong-un ile görüşme isteği duydu!
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geçmeyeceğini düşünürse, görüşmeye katılmayacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle Florida'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Trump, Kim ile yapacağı toplantıyla ilgili olumlu düşündüğünü belirtti.

Trump, "Ama görüşmenin faydasız olacağını düşünürsem katılmam. Eğer ben oradayken görüşmenin verimsiz olduğunu düşünürsem toplantıyı saygılı şekilde terk ederim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ayrıca, CIA Direktörü Mike Pompeo ve Kim arasındaki görüşmesinin sorunsuz geçtiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 16:10
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpKuzeyKore
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