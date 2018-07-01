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Trump NAFTA için Kongre seçimlerini bekleyecek

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için kasımda düzenlenecek ABD Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyecek.

Trump NAFTA için Kongre seçimlerini bekleyecek

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için kasımda düzenlenecek ABD Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyecek.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:06
Trump NAFTA için Kongre seçimlerini bekleyecek

Trump NAFTA için Kongre seçimlerini bekleyecek

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için kasımda düzenlenecek ABD Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği özel mülakatta, ABD, Kanada ve Meksika arasında müzakeresi devam eden NAFTA hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Anlaşmayı adil hale getirmek istiyorum"

Trump, NAFTA'nın yeniden imzalanması için 6 Kasım'da düzenlenecek ABD Kongresi seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini söyledi.

"NAFTA'yı yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum." 

Ek gümrük vergisi görüşmeleri olumsuz etkileyebilir

Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımladığı ve 1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA'nın ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakere edilmesi geçen sene başladı ancak henüz tamamlanmadı.

Uzmanlar, Trump hükümetinin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararının üç ülke arasındaki ticari gerginliği tırmandırdığına işaret ederek kararın NAFTA'nın yeniden müzakeresinde de güçlük yaratabileceğine dikkati çekiyor.

Kanada'nın ABD'ye 12,6 milyar dolar değerindeki yeni ek gümrük tarifeleri uygulaması da bugün yürürlüğe girdi.

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