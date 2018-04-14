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TRUMP: “MÜKEMMEL İCRA EDİLMİŞ BİR SALDIRI. GÖREV TAMAMLANDI”

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki Beşşar Esed rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili mesajında, "Mükemmel icra edilmiş bir saldırı. Görev tamamlandı." ifadelerini kullandı.

TRUMP: “MÜKEMMEL İCRA EDİLMİŞ BİR SALDIRI. GÖREV TAMAMLANDI”

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki Beşşar Esed rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili mesajında, "Mükemmel icra edilmiş bir saldırı. Görev tamamlandı." ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:30
TRUMP: “MÜKEMMEL İCRA EDİLMİŞ BİR SALDIRI. GÖREV TAMAMLANDI”
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki Beşşar Esed rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili mesajında, "Mükemmel icra edilmiş bir saldırı. Görev tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter mesajında, "Dün geceki mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık'a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Sonuç daha iyi olamazdı. Görev tamamlandı." ifadelerini kullandı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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