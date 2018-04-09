‘Trump masadan kalkarsa çok pişman olur’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ruhani canlı yayınlanan konuşmasında ABD’ye sert şekilde çıkıştı. Ruhani, 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşma hakkında konuştu.

Ruhani, Trump’ın anlaşmayı iptal etmesi durumunda pişman olacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, “İran nükleer anlaşmayı ihlal etmeyecektir fakat eğer ABD anlaşmadan ayrılırsa, kesinlikle bundan pişmanlık duyacaktır. Bizim tepkimiz onların hayal ettiğinden çok daha güçlü olacaktır ve bunu bir hafta içerisinde görecekler” dedi.