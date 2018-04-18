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Trump kuzey kore Kim Jong ile görüştüklerini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu ay Kuzey Kore'ye giderek ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü doğruladı.

Trump kuzey kore Kim Jong ile görüştüklerini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu ay Kuzey Kore'ye giderek ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü doğruladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
Trump kuzey kore Kim Jong ile görüştüklerini doğruladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu ay Kuzey Kore'ye giderek ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü doğruladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldiğini belirtti.

Toplantının sorunsuz şekilde geçtiğini kaydeden Trump, "İyi bir ilişki kuruldu. Zirvenin detayları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahların yok edilmesi, dünya için olduğu kadar, Kuzey Kore için de harika bir şey olacak." ifadelerine yer verdi.

Washington Post gazetesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen Pompeo'nun, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğünü yürüttüğü sırada nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan paskalya tatilinde Pyongyang'a gittiği belirtilmişti.

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanı olarak onaylanmak üzere geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtlayan Pompeo, Kuzey Kore'de rejim değişikliğini desteklemediğini söylemişti.

Pompeo, Amerika ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu diplomatik bir çözüm konusunda ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi için uygun şartlar oluşturulabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirmişti.

Trump, 2017 yazında Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yapması üzerine Kore Yarımadası'nda askeri adım sinyalleri vermesinin ardından geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki başkanlık köşkü Mara Lago'da dün yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" söylemişti.

Haziran başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz net bir kararın olmadığını belirten Trump, "doğrudan ve çok üst düzeyde" görüşmelere başladıklarını duyurmuştu.

 

Son Güncelleme: 18.04.2018 21:18
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpKuzeyKoreKİM -JONG
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