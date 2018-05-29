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Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlasıyla ilgili buluşmalar halihazırda gerçekleşiyor." ifadesine yer verdi.
Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol'un New York'a doğru yola çıktığını belirten Trump, mektubuna "sağlam bir yanıt" aldığını vurgulayarak teşekkür etti.
Nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınan Kim Yong-çol'un Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde ABD'de temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.

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Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.
Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.
Trump, aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 19:51
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