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Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik" dedi.

Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik" dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 23:18
Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak için ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlasıyla ilgili buluşmalar halihazırda gerçekleşiyor" ifadesine yer verdi.

Donald J. Trump@realDonaldTrump

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!

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Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol'un New York'a doğru yola çıktığını belirten Trump, mektubuna "sağlam bir yanıt" aldığını vurgulayarak teşekkür etti.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınan Kim Yong-çol'un Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde ABD'de temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.

Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.

Trump 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

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