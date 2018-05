Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak için ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlasıyla ilgili buluşmalar halihazırda gerçekleşiyor" ifadesine yer verdi.

