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Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası

Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:03
Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası

CHICAGO'NUN EN YÜKSEK YAPILARINDAN 92 KATLI BİNANIN YÖNETİCİLERİ NEHİRDEN GÜNDE 75 MİLYON TONDAN FAZLA SUYU İZİNSİZ ÇEKEREK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KULLANIP GERİ SALMAKLA SUÇLANIYOR
ABD'nin Chicago kentindeki Trump Kulesi ve Oteli hakkında federal çevre kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından Cook County Bölge Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu binaların iklimlendirme sistemleri için Chicago Nehri'nden çekilen günlük 75 milyon tondan fazla suyun yaklaşık 35 derece daha ısıtıldıktan sonra geri salındığı belirtildi.
Kentteki canlı yaşamına risk oluşturan bu işlemle "federal çevre kanunlarının" ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, suyun izinsiz çekildiği ve geri dönüşünün nehir ekosistemine etkisinin 92 katlı binanın yönetimi tarafından dikkate alınmadığı iddiasında bulunuldu.
Gereken izin belgelerini bir yılı aşkın süredir yenilememekle suçlanan Trump Kulesi ve Oteli yetkilileri ise davanın "siyasi" olduğunu ileri sürdü.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 10:21
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