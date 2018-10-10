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Trump, Kızı İvanka Trump'ı BM Daimi Temsilciliği Görevine Getirmek İstediği İddialarını Reddetti

Trump, Kızı İvanka Trump'ı BM Daimi Temsilciliği Görevine Getirmek İstediği İddialarını Reddetti

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:37
Trump, Kızı İvanka Trump'ı BM Daimi Temsilciliği Görevine Getirmek İstediği İddialarını Reddetti

ABD BAŞKANI TRUMP, KIZI İVANKA TRUMP'I BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE GETİRMEK İSTEDİĞİ İDDİALARINI REDDETTİ

“DEĞERLENDİRECEĞİM İSİMLERDEN BİRİ ESKİ BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMAN YARDIMCISI DİNA HABİB POWELL”

"İVANKA (BM TEMSİLCİSİ) OLURDU AMA 'KIZINA İLTİMAS GEÇİYOR' DERLER"

ABD Başkanı Donald Trump, istifasını kabul ettiği ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in yerine kimin atanacağı yönündeki tartışmalara ilişkin, "İvanka (Trump) da olurdu ama 'kızına iltimas geçiyor' derler." ifadesini kullandı.

Trump, Haley'in istifasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu göreve kızı İvanka Trump'ı getirmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Trump, "İvanka da olurdu ama 'kızına iltimas geçiyor' derler." yorumunu yaptı.

Kızını BM Daimi Temsilciliğine getireceği yönündeki iddiaları reddeden Trump, özellikle ABD medyasının güçlü bir aday olarak öne çıkardığı eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Habib Powell'ı bu görev için değerlendireceğini dile getirdi. Trump, "Dina kesinlikle değerlendireceğim isimlerden biri olacak." dedi.

Mısır asıllı, 45 yaşındaki Powell, Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde Beyaz Saray'da görev yapmış, daha sonra ise istifa ederek Goldman Sachs Group adlı şirkete geçmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, şu anda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olan Nikki Haley'in yıl sonuna kadar bu görevde kalacağını belirtmişti.

Son Güncelleme: 10.10.2018 10:07
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