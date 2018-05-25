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Trump-Kim Zirvesinin İptaline Tepkiler...

PUTİN: “BU ZİRVENİN KORE YARIMADASI'NDAKİ GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLMASI BEKLENİYORDU”

Trump-Kim Zirvesinin İptaline Tepkiler...

PUTİN: “BU ZİRVENİN KORE YARIMADASI'NDAKİ GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLMASI BEKLENİYORDU”

25 Mayıs 2018 Cuma 07:43
Trump-Kim Zirvesinin İptaline Tepkiler...


PUTİN: “BU ZİRVENİN KORE YARIMADASI'NDAKİ GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLMASI BEKLENİYORDU”

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirvenin iptaline tepkiler devam ediyor.

İngiltere, zirvenin iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığı duyulduğunu açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım olması bekleniyordu.” dedi.

10 NUMARA’DAN AÇIKLAMA

Gelişmelere ilişkin Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, "Zirvenin planlandığı gibi yapılmayacağından dolayı hayal kırıklığına uğradık." ifadesi yer aldı.

Kore Yarımadası'nda, "nükleer silahların geri döndürülemeyecek şekilde yok edilmesini sağlayabilecek bir anlaşmanın gerekliliğine" dikkat çekilen açıklamada, bunu gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Konuyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Trump'ın görüşmeyi iptal etme nedenlerini çok açık bir şekilde ifade ederek, Kuzey Kore'yi de mevcut yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye davet ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Kuzey Kore'nin bunu yapacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Trump bugün Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.

Kim, geçen hafta ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti.

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Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Singapur zirvesinin 12 Haziran'da olmayabileceğini ifade etmişti.

PUTİN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdiği yaklaşık dört saatlik görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Fransız meslektaşıyla Suriye, Ukrayna, İran ve Kore Yarımadası etrafında gelişen olayları değerlendirdiklerini anlattı. 

Putin, “Suriye’de ana görev, Cenevre’de anayasa komitesinin oluşturulması ve Şam’ın bu yapıya temsilcilerini göndermesi. Suriye krizinin çözümünde siyasi sürece destek verilmesi noktasında Fransa ile hemfikiriz.” diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözümü için atılması gereken adımların da görüşmede ele alındığını belirten Putin, “Görüşmemizde, krizin istikrarlı şekilde çözülmesi için Minsk anlaşmalarının tümüyle uygulanmasının önemini vurguladık.” dedi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesine yönelik görüşleri sorulan Putin, “Zirvenin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım olması bekleniyordu. ABD ve Kuzey Kore’yi yakınlaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız ve nihayetinde böyle bir zirvenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Böyle bir zirve olmadan, bu denli önemli bir konu çözüme kavuşturulamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus lider, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını da eleştirerek, “Bağımsız ülkelere tüm kısıtlamalar, yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanabilir. Bunun dışındaki tüm adımlar hukuksuzdur.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Rusya’nın uluslararası arenadaki konumuna övgüde bulunan Macron ise şunları kaydetti:

“Rusya’nın başta Ortadoğu olmak üzere, uluslararası arenadaki önemli konumunun farkındayız. Küresel problemlerin çözümünde Rusya’nın değişmez konumuna saygı duyarken, Rusya’nın da bizim ve ortaklarımızın çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Fransa bağımsız bir ülkedir ve kararlarını bağımsız bir şekilde almaktadır. Rusya ile diyaloğumuz da bağımsızlığın bir manifestosudur.” 

 


Son Güncelleme: 25.05.2018 10:55
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