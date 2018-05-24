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Trump-Kim zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan

Trump-Kim zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:35
Trump-Kim zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan paylaşılan ve Trump’ın imzasını taşıyan mektupta, Kim’e hitaben “Son müzakere ve görüşmelerimize ilişkin uzun zamandır iki tarafça 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveyle ilgili zamanınız, sabrınız ve çabanızı takdir ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Toplantıyı Kuzey Kore’nin istediğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığını belirten Trump, kendisinin ise toplantıyı dört gözle beklediğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ne yazık ki son açıklamalarınızda gösterdiğiniz büyük öfke ve açık düşmanlığa dayanarak,uzun zamandır planlanan toplantıyı yapmanın şu anda uygun olmayacağını hissettim. Lütfen bu mektubu iki tarafın iyiliği için ancak dünyanın zararına yapılmayacak olan Singapur zirvesini temsilen kabul edin. Nükleer kabiliyetlerinizden bahsediyorsunuz ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı’ya asla kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum.”

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Trump ayrıca ikili arasında gelişen diyaloğun önemli olduğunu ve günün birinde Kim ile görüşmek istediğini aktardı.

“Zirve ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz beni aramak veya bana yazmak konusunda tereddüt etmeyin” ifadelerini kullanan Trump, dünyanın ve Kuzey Kore’nin kalıcı barış için büyük bir fırsat kaçırdığını savundu.

Kim, geçen hafta ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti.

Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Singapur zirvesinin 12 Haziran'da olmayabileceğini ifade etmişti.

 

Son Güncelleme: 24.05.2018 18:58
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