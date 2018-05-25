Trump-Kım zirvesi hala mümkün

: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hâlâ açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Donanması mezuniyet töreni için Maryland'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını vurguladı.

"12 HAZİRAN'DA BİLE OLABİLİR"

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Daha önce 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklanan, ardından Trump tarafından iptal edilen zirve ve Kuzey Kore'den gelen son açıklama hakkındaki bir soruya ise ABD Başkanı, "Herkes oyunlar oynar." cevabını verdi.ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.Trump, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğine dikkat çeken Trump, "Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum." şeklinde konuşmuştu.Dün sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump, Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.