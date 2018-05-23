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Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da olmayabilir

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması öngörülen görüşmenin ertelenme olasılığı ortaya çıktı.

Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da olmayabilir

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması öngörülen görüşmenin ertelenme olasılığı ortaya çıktı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 06:49
Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da olmayabilir

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması öngörülen görüşmenin ertelenme olasılığı ortaya çıktı.
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü dile getirdi.

"BELKİ DAHA SONRA OLABİLİR"
Yaklaşık 40 dakika süren soru-cevap bölümünde zirvenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir." dedi.
Zirvenin olup olmayacağı veya hangi tarihte yapılacağıyla ilgili kesin açıklamayı çok yakında yapacağını kaydeden Trump, "Eğer anlaşma olursa bu Kuzey Kore için çok iyi bir şey olur. Olmazsa o da tamamdır. Durum ne ise odur." değerlendirmesini yaptı.
Kuzey Kore'nin mevcut ekonomik koşullar altında gelişebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Trump, "Şu anda Kuzey Kore büyük bir ülke olma şansına sahip. Bence bu şansı değerlendirmeliler." ifadesini kullandı.

ÜÇ ÜLKE KUZEY KORE'YE YARDIMA HAZIR
Anlaşmanın Kuzey Kore'ye ve Kim Jong-un'a çok faydalı olacağını kaydeden Trump, anlaşma olması halinde Pyongyang'ın ekonomik olarak destekleneceğini, "Güney Kore, Çin ve Japonya, Kuzey Kore'nin büyük bir ülke olmasına yardım etme konusunda istekliler." sözleriyle dile getirdi.

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Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'e yaptığı ikinci ziyaretin ardından nükleer anlaşmayla ilgili davranışlarında değişimler olduğunu iddia eden Trump, "Bundan hoşlanmadığımı söylemeliyim. Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi ilişkilerimiz var, kimseyi suçlamıyorum ama ikinci görüşmeden sonra Kim Jong-un'un davranışlarında farklılaşmalar gördük." dedi.

"ONUN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDİYORUM"
Trump, Kim'in nükleer anlaşmaya imza atması ve Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılmasını kabul etmesi konusunda, "Bu süreçte onun güvenliğini garanti ediyorum. Kendisi güvende ve zengin olacak, ülkesi de zengin olacak." ifadesini kullandı.

MOON'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
Kuzey Kore ile ilgili nükleer anlaşma sürecindeki adımlarından dolayı Trump'a teşekkür eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise "Bugüne kadar ilk kez (ABD ile Kuzey Kore arasında) liderler düzeyinde bir anlaşma yapılacak. Bunu gerçekleştiren ve bu değişimi mümkün kılan kişi Başkan Trump'tır." şeklinde konuştu.
Moon ayrıca, Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağına ve bir anlaşmanın imzalanacağına inandığını, bu sürecin sonunda hem Kore Yarımadası'na barışın geleceğini hem de Kuzey Kore'nin mutlu olacağını söyledi.
Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz (olumsuz) bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." ifadesine yer vermişti.
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 10:04
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