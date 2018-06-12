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Trump-Kim Ortak Açıklaması Taahhütlerle Dolu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kore Yarımadasında on yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda taahhüt yer aldı.

Trump-Kim Ortak Açıklaması Taahhütlerle Dolu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kore Yarımadasında on yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda taahhüt yer aldı.

12 Haziran 2018 Salı 10:18
Trump-Kim Ortak Açıklaması Taahhütlerle Dolu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kore Yarımadasında on yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda taahhüt yer aldı.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin akabinde ortak açıklama imzaladı. Açıklama, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadasında barışı getirmek ve refahı artırmak için çok sayıda taahhüt içeriyor.

Ortak açıklamada, iki liderin "yeni ilişkiler" kurulması ve Kore Yarımadasında kalıcı ve sağlam bir barış düzeninin inşasıyla ilgili konular için kapsayıcı, derin ve samimi fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Başkan Trump, Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi vermeyi taahhüt etti. Kim Jong Un, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanması için kati ve sarsılmaz taahhüdünü teyit etti. " ifadelerine yer verildi. 

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin, iki ülke arasında kurulan yeni ilişkilerin Kore Yarımadası ve dünyanın barış ve refahına katkıda bulunacağına ikna olduklarını ve karşılıklı güvenin kurulmasının Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını destekleyeceğinin farkında olduklarına işaret edilen açıklamada, Trump ve Kuzey Kore liderinin mutabık kaldıkları hususlar şöyle sıralandı: 

"ABD ve Kuzey Kore barış ve refah için iki ülke halklarının istekleri doğrultusunda yeni ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulmasını taahhüt etmektedir.

ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadasında kalıcı ve istikrarlı bir barış düzeni kurulması için çabalarını birleştirecektir. 

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27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kuzey Kore, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmektedir. 

ABD ve Kuzey Kore, savaş esirleri ve kayıplarından geri kalanların ortaya çıkarılması ve hali hazırda kimliği belirlenenlerin bir an önce ülkelerine geri gönderilmelerini taahhüt etmektedir."

Açıklamada, ABD-Kuzey Kore zirvesinin, iki ülke arasında gelecek yıllardaki gerginlikler ve düşmanlıklarının üstesinden gelinmesi ve yeni bir geleceğin belirlenmesi için büyük öneme sahip "çığır açan" bir olay olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Trump ve Kim Jong Un, bu açıklamanın şartlarını tamamen ve hızlı bir şekilde uygulamayı taahhüt eder." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada şunlar yer aldı:

"ABD ve Kuzey Kore, zirvenin sonuçlarının uygulanması için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ilgili bir Kuzey Koreli üst düzey yetkilinin önderliğinde mümkün olan en yakın zamanda devam niteliğindeki müzakereleri düzenlemeyi taahhüt etmektedir. Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesi, Kuzey Kore ve dünyanın barış, refah ve güvenliğinin desteklenmesi için iş birliği yapmayı taahhüt etmiştir."

 


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Son Güncelleme: 12.06.2018 13:20
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