Trump - Kim Jong-un Zirvesi Sallantıda: 12 Haziran Tarihi Uygun Olmayabilir!

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacakları görüşmeyle ilgili " 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapmaları öngörülen görüşmenin ertelenme olasılığı ortaya çıktı.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü dile getirdi.

12 HAZİRAN TARİHİ UYGUN OLMAYABİLİR

Zirvenin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir." ifadesini kullandı.