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Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi

Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi

Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi

Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi

12 Haziran 2018 Salı 23:19
Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi

Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi

Singapur'da bir otel, zirveyi kutlamak için ABD ve Kore damak tadına uygun ücretsiz mini hamburgerler servis etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur’da bir araya geldi.

Oradaki bir otel de ücretsiz ABD ve Kore damak tadına uygun 250 mini "Trump-Kim burger" dağıttı. Hamburgerler 25 dakika içinde tükendi.

Otel yöneticisi Patrick Garcia Fiat, hamburgerin, zirvenin "hamburger gibi ahenkli olması umuduyla" yapıldığını söyledi.

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Bedava hamburgerler zirveyi kutlamak için dağıtıldı. Gün içinde 250 mini burger daha servis edilecek.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika baş başa görüştü.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin ardından bir belge imzalandı. 

Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması noktasında çok sayıda taahhüt içeriyor.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 23:21
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