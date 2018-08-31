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Trump: Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çekileceği uyarısı yaptı.

Trump: Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çekileceği uyarısı yaptı.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:50
Trump: Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim

 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çekileceği uyarısı yaptı.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, "Kendilerine çekidüzen vermezlerse WTO'dan çekilirim" dedi.
 

Trump AB'nin araçta gümrüklerin kaldırılması önerisini kabul etmedi

Trump, "Öneri yeterince iyi değil; onların tüketici alışkanlıkları kendi araçlarını alma yönünde, bizim araçlarımızı alma yönünde değil" dedi.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Avrupa Parlamentosu üyelerine Perşembe günü yaptığı konuşmada, "AB, eğer ABD aynısını yapar ise, otomobil gümrük tarifelerini sıfıra indirmeye, tüm tarifeleri sıfırlamaya istekli" demişti.

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