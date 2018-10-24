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Trump, “Kaşıkçı'nın öldürülmesinde“ Suudi Veliaht Prens'i sorguluyor

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

Trump, “Kaşıkçı'nın öldürülmesinde“ Suudi Veliaht Prens'i sorguluyor

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

24 Ekim 2018 Çarşamba 06:42
Trump, “Kaşıkçı'nın öldürülmesinde“ Suudi Veliaht Prens'i sorguluyor

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "(KAŞIKÇI CİNAYETİNDE SUUDİ VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN'IN DAHLİNİN OLUP OLMADIĞI) ORADA İŞLERİ (İDAREYİ) BU SEVİYEDE DAHA FAZLA YÜRÜTEN KİŞİ PRENS. İŞLERİ O YÜRÜTÜYOR VE EĞER BİRİ (OLAYLA İLGİLİ) OLACAKSA BU KİŞİ O OLURDU"

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlinin olup olmadığı sorusuna, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kişi Prens. İşleri o yürütüyor ve eğer biri (olayla ilgili) olacaksa bu kişi o olurdu." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesine Beyaz Saray'da verdiği mülakatta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığı konusunda ikna olduğunu söyledi.

"EĞER BİRİ OLACAKSA O OLURDU"

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olaya bir dahlinin olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Trump, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kişi Prens. İşleri o yürütüyor ve eğer biri (olayla ilgisi) olacaksa bu kişi o olurdu." yorumunu yaptı.

Prens Muhammed'le konuyu birkaç kez konuştuğunu ve ona Kaşıkçı olayını bilip bilmediğini sorduğunu söyleyen Trump, "Prens bana bilmediğini söyledi. Ben de 'Bu olay nerede başladı?' diye sordum. O da bana bunun alt kademelerde olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"ONLARA GERÇEKTEN İNANMAK İSTİYORUM"

Trump, Suudi Prens'in "bilmiyordum" açıklamasının doğru olmasını umduğunu dile getirerek, "Onlara inanmak istiyorum. Onlara gerçekten inanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Asla düşünülmemesi gereken bir olay" nitelemesini yapan Trump, "Ancak bu olay olduğunda çok kötü bir şekilde oldu ve bana göre üstü çok kötü bir şekilde örtülmeye çalışıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dünkü son açıklamasında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme sürecini Suudi Arabistan'ın ele alma biçimini "Bugüne kadarki en kötü 'bir olayın üzerini örtme girişimlerinden' biri" olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı bazı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini, bu kişilere vize yasağı ve diğer bazı yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 24.10.2018 10:04
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