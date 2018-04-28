Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Girne’de trafik kazası
GİRNE'DE TRAFİK KAZASI
15 yaşındaki genç bulundu
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bakıcı mı öldürdü?
BAKICI MI ÖLDÜRDÜ?
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
banner256
Flaş Haber
İki ani ölüm
Kapat

Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek 

Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek 

28 Nisan 2018 Cumartesi 06:18
Trump: “kanlı rejimin (İran) nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız“

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız." dedi.

Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump ile Merkel, ağırlıklı olarak İran'la nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularında değerlendirmeler yaptı.

İran'la nükleer anlaşma konusundaki görüşmelerin sürdüğünü bel Trump, anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump, "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU'DA İRAN'I DENGELEMEK

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona yaklaştıklarını ancak İran'ın buradaki bir boşluğu kendi lehine kullanmasına engel olacaklarını ifade etti.

Bölgede birçok zengin ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu ülkelerin DEAŞ'la mücadele ve sonrasındaki süreçler için ortaya çıkan masrafların karşılanmasında daha etkin olmalarını istediğini vurguladı.

KİM İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki son görüşmenin çok olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu mesele çok daha önce çözülmeliydi. Ancak şu anda bunu halletmek benim sorumluluğumda. Daha önceki yönetimlerin hatasına düşmeyeceğiz ve Kore Yarımadası tamamen nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ileleyen haftalarda görüşeceğini kaydeden Trump, görüşme için iki bölge üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"AÇILIŞA GİDEBİLİRİM"

Diğer yandan Trump, ABD'nin Kudüs'e taşıma kararı aldığı ve 14 Mayıs'ta hizmete sokulacak yeni büyükelçiliğin açılışına gidebileceğini dile getirdi.

Kudüs kararının doğru olduğunu savunan Trump, elçiliğin masraflarının azaltılarak daha hızlı taşınmasının sağlandığını ve bu şekilde 14 Mayıs'ta ilk bölümün hizmete gireceğini kaydederek, "Ben de açılışa gidebilirim." dedi.

 MERKEL'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Almanya Başbakanı Merkel ise ABD ile aralarında çok güçlü bağlar olduğunu ve her alanda ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşmelerin cesaret verici olduğunu, bu süreçte ABD'nin katkısının önem arz ettiğini ve bu sürecin barışla sonuçlanmasını umduklarını belirtti.

Merkel, "Almanya NATO içerisinde her zaman güvenilir bir ortak olmaya devam edecektir. İran'ın nükleer silah yapmasına, terörizme, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı birlikte savaşıyoruz. Birbirimize bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki iç savaşın son bulması noktasında da ABD ile Avrupa'nın birlikte çalışmasının önemine işaret eden Merkel, ortak mücadele alanlarında ABD ile yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

banner223

Son Güncelleme: 28.04.2018 09:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Hamas: “gazze'deki Gerginliğin Sorumlusu İsrail”
Hamas: “gazze'deki Gerginliğin Sorumlusu İsrail”
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin Toplanmasına İzin Vermedi
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin Toplanmasına İzin Vermedi
Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu
Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu
Üsküp'te Brdo-Brijuni süreci “Liderler Buluşması“
Üsküp'te Brdo-Brijuni süreci “Liderler Buluşması“
Hamile kadın o mesajı yanlış numaraya atınca…
Hamile kadın o mesajı yanlış numaraya atınca…
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı
Skandal
Skandal
Lieberman'dan İran'a tehdit
Lieberman'dan İran'a tehdit

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim