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Trump Kabinesinden Bir İsim Daha İstifa Etti!

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzluklarla anılan Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Trump Kabinesinden Bir İsim Daha İstifa Etti!

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzluklarla anılan Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 06:39
Trump Kabinesinden Bir İsim Daha İstifa Etti!

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzluklarla anılan Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Başkan Trump, kabinesinden Pruitt'in istifasını kabul ettiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Pruitt'in görevi süresince "olağanüstü" bir başarı gösterdiğini kaydeden Trump, "Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Trump, Pruitt'in yerine Çevre Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Andrew Wheeler'ın geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu.

ABD basını son 3 ay içerisinde Çevre Koruma Ajansında yolsuzluk olduğu yönünde haberler yapmış ve Trump'a yakınlığıyla bilinen FOX TV, Pruitt'in görevden alınması gerektiğini savunmuştu.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 09:43
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