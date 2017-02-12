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12 Şubat 2017 Pazar 07:06

Trump: "Japonya'nın Yüzde 100 Arkasındayız"

Trump: 'Japonya'nın Yüzde 100 Arkasındayız'
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ABD BAŞKANI TRUMP, BALİSTİK FÜZE DENEMESİ YAPTIĞI BELİRTİLEN KUZEY KORE'YE KARŞI JAPONYA'NIN "YÜZDE 100 ARKASINDA" OLDUKLARINI BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, balistik füze denemesi yaptığı belirtilen Kuzey Kore'ye karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını ifade etti.

Trump, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida eyaletinde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin son adımıyla ilgili net ifadelerin kullanıldığı kısa basın toplantısında Trump, ABD'nin Japonya'ya olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük müttefiki Japonya'nın yüzde yüz arkasındadır." ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Abe ise Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili olarak, "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." Abe, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini de ifade etti.

Trump'ın cuma günü Beyaz Saray'da ağırladığı Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May'den sonra Trump yönetiminin konuk ettiği ikinci yabancı devlet temsilcisi olmuştu. Başkent Washington'daki görüşmelerin ardından iki lider, Trump'ın bazı hafta sonlarını geçirdiği Florida'nın Palm Beach kentindeki rezidansına gitmişlerdi.


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