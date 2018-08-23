banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.572
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8177
EURO
6.9689
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak
CİNAYET ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
ERHÜRMAN: “ALO 171 ŞİKAYET HATTINA...
Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
SUCUOĞLU: “HÜKÜMET ŞİKÂYET, MAZERET..”
banner282

Trump İstihbarat Kuruluna İsrail Yanlısı İsmi Getirdi

DEMOKRASİLERİ SAVUNMA VAKFI ADLI DÜŞÜNCE KURULUŞUNUN KIDEMLİ DANIŞMANLARINDAN SAMANTHA RAVİCH, TRUMP'IN İSTİHBARAT DANIŞMA KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

Trump İstihbarat Kuruluna İsrail Yanlısı İsmi Getirdi

DEMOKRASİLERİ SAVUNMA VAKFI ADLI DÜŞÜNCE KURULUŞUNUN KIDEMLİ DANIŞMANLARINDAN SAMANTHA RAVİCH, TRUMP'IN İSTİHBARAT DANIŞMA KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:07
Trump İstihbarat Kuruluna İsrail Yanlısı İsmi Getirdi


DEMOKRASİLERİ SAVUNMA VAKFI ADLI DÜŞÜNCE KURULUŞUNUN KIDEMLİ DANIŞMANLARINDAN SAMANTHA RAVİCH, TRUMP'IN İSTİHBARAT DANIŞMA KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail yanlısı olarak bilinen güvenlik uzmanını istihbarat danışma kuruluna atadı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Trump, daha önce eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in ulusal güvenlik danışman yardımcılığını yapan Samantha Ravich'i, İstihbarat Danışma Kurulu (PIAB) Başkan Yardımcılığına getirdi.

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı adlı düşünce kuruluşunun kıdemli danışmanlarından Yahudi asıllı Ravich, aşırılıkçılıkla mücadele konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Ravich, Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü ile George W. Bush döneminin İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff'un kurucusu olduğu Chertoff Grup'ta da araştırmacı olarak çalışıyordu.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.08.2018 14:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman Ordusu Siber Güvenlik Ajansı Kuruyor...
Alman Ordusu Siber Güvenlik Ajansı Kuruyor...
Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı
Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı
Kim Kardashian rezil oldu
Kim Kardashian rezil oldu
''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''
''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''
ABD’den Çin’e yeni vergiler
ABD’den Çin’e yeni vergiler
Tükiye-ABD krizinde son dakika!
Tükiye-ABD krizinde son dakika!
Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız
Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız
Çin'den ABD'ye 16 Milyar Dolarlık Vergi Misillemesi
Çin'den ABD'ye 16 Milyar Dolarlık Vergi Misillemesi
Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi
Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim