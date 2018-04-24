Trump İran anlaşmasına ateş püskürdü!

Washington’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşma için “Çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya karşı hamlelerine devam ediyor. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan Trump, anlaşma için “çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” ifadesini kullandı.

Macron ise her ne kadar İran'ı bölgede dizginlemek isteseler de, nükleer anlaşmanın Ortadoğu'nun güvenliği için önemli bir adım olduğunu da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ı uyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un nükleer anlaşmaya uymaması durumunda, ciddi sonuçlara katlanacağını iddia etti.

Ruhani, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer biri anlaşmaya ihanet ederse, ciddi sonuçlarla karşı karşı kalacağını bilmek durumunda" dedi.

Rusya ve Çin anlaşmadan yana

Dün Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtmişti.

Rus bakan, Çin’le birlikte anlaşmanın bozulması yönündeki hamlelere karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.

ABD dışındaki taraf ülkeler de, anlaşmanın bozulmasının kötü sonuçlara yol açacağını defalarca belirtti.

Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.