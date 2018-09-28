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Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh İfade Verdi

Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh İfade Verdi

28 Eylül 2018 Cuma 10:00
Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh İfade Verdi

ABD YÜKSEK MAHKEME ADAYI YARGIÇ BRETT KAVANAUGH'I CİNSEL TACİZLE SUÇLAYAN İSİMLERDEN BİRİ OLAN CHRİSTİNE BLASEY FORD İLE KAVANAUGH, ADALET KOMİSYONUNDA İFADE VERDİ 


FORD, YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 


KAVANAUGH SUÇLAMALARI REDDETTİ


ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, Senato Adalet Komisyonunda hakkındaki cinsel saldırı iddiasını reddetti.


Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford ve ardından Kavanaugh, Adalet Komisyonunda ifade verdi.


Yaşadığı olayları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ford, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin Kavanaugh olduğundan yüzde 100 emin olduğunu söyledi.


Ford, "Buradayım, çünkü burada olmak istedim." diyerek, lisedeyken Brett Kavanaugh ve kendisi arasında yaşananları anlatmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu  kaydetti.


36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından uğradığı cinsel saldırının bütün hayatını değiştirdiğini belirten Ford, "Çok korkmuştum. Yaşadıklarımı birileriyle paylaşma konusunda çok utanıyordum." ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh, Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını söyledi. Kavanaugh, "Ford'un birisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını sorgulamıyorum ama ben yapmadım." dedi. 


Hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddederek, bunun hesaplanmış bir oyun olduğunu söyleyen Kavanaugh, ailesinin itibarının zedelendiğini dile getirdi.


Kavanaugh hakkında bir kadın daha cinsel taciz iddiasında bulunmuştu. Avukatı Michael Avenatti tarafından Twitter'dan yapılan açıklamayla kimliği ortaya çıkan Julie Swetnick'in ifadelerine dayandırılan açıklamada, Kavanaugh'un 1980'lerde gittiği partilerde kızları, içeceklerine alkol ve ilaç koyarak uyuşturduktan sonra arkadaşlarıyla tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.


Swetnick'den önce öğretim görevlisi Christine Ford, 36 yıl önce Kavanaugh'un okul partisinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş, Kavanaugh'un Yale Üniversitesine gittiği yıllarda sınıf arkadaşı olan Deborah Ramirez de yine bir okul partisinde Kavanaugh'un kendisine fiziki temasta bulunmaya ve üstünü zorla çıkarmaya çalıştığı iddiasını ortaya atmıştı. 


Hakkındaki iddialar nedeniyle Kavanaugh'un adaylığının düşürülmesi gerektiğini savunan Adalet Komitesine bağlı 10 Demokrat senatör, Trump'ın Kavanaugh'un adaylığını derhal geri çekmesini veya iddiaları soruşturmak üzere FBI'a talimat vermesini istemişti.


Son Güncelleme: 28.09.2018 13:14
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