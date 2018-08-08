banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96318
ALTIN
206.300
DOLAR
5.2910
STERLİN
6.8268
EURO
6.1333
Yarın 7,5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi
MEDVEDEV, KKTC’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Özcafer: ''Bu destan daima övünçle anılacaktır''
ÖZCAFER: “BU DESTAN DAİMA ÖVÜNÇLE...
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

Trump'ın yıldızının kaldırılması istendi

Trump'ın yıldızının kaldırılması istendi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:54
Trump'ın yıldızının kaldırılması istendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Batı Hollywood Belediyesi, Başkan Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı (Walk of Fame) olarak bilinen caddedeki yıldızının kaldırılmasını istedi.

Belediye meclisinde oy birliği ile alınan kararda, Trump'ın "kadınlara yönelik rahatsız edici davranışları ve diğer eylemleri" gerekçe olarak gösterilerek, Hollywood Ticaret Odası ile Los Angeles'dan Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Ticaret Odası Başkanı Leron Gubler, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, Şöhretler Kaldırımı'na eklenen yıldızların "tarihi bir parça" haline geldiğini, bu nedenle daha önce hiç kimsenin yıldızının kaldırılmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı, 2007 yılında "Çırak" adlı TV programındaki başarısı ve Kainat Güzellik Yarışmaları'na yaptığı katkılardan dolayı konulmuştu.

Trump'ın yıldızı, ABD Başkan adayı olduktan sonra birçok defa saldırıya uğradı. En son geçen ay Austin Mikel Clay adlı bir kişi kazmayla kaldırımdaki yıldıza zarar vermiş, tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 600'den fazla ünlünün yıldızı bulunuyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 08.08.2018 11:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'de Yılda 700 Binden Fazla Yabancı Vize Sürelerini Aşıyor
Abd'de Yılda 700 Binden Fazla Yabancı Vize Sürelerini Aşıyor
Endonezya’daki Depremde Ölenlerin Sayısı 131’e Yükseldi
Endonezya’daki Depremde Ölenlerin Sayısı 131’e Yükseldi
Pasifik’teki Hindistan Cevizi Ağaçları Tehlikede
Pasifik’teki Hindistan Cevizi Ağaçları Tehlikede
Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!
Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Yakalandı!
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Yakalandı!
Tesla CEO'sundan “borsadan çekilme“ açıklaması
Tesla CEO'sundan “borsadan çekilme“ açıklaması
Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik
Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik
Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan suçlamaları kabul etti
Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan suçlamaları kabul etti
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan “20 milyar dolarlık Tweet“
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan “20 milyar dolarlık Tweet“
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan “Brexit“ açıklaması
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan “Brexit“ açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim