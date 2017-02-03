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03 Şubat 2017 Cuma 08:01

Trump'ın Yasağını Delen ilk Kişi

Trump'ın Yasağını Delen ilk Kişi
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Trump'ın yasağını delen ilk kişi: İranlı Ali ABD'ye girmeyi başardı

Federal hakimin, Trump'ın kararını bozmasının ardından mahkeme kararıyla geçen pazar günü ABD'yr girişine bir engel olmadığına hükmedilen Ali Vayeghan, kararnameye rağmen ülkeye giriş yapan ilk kişi oldu.

Perşembe günü öğle saatlerinde uçağı LAX Havalimanı'na iniş yapan Vayeghan, havalimanında Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti

başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

​FEDERAL HAKİM KARARI BOZMUŞTU

Geçen cumartesi gecesi İran'dan Amerika'ya gelerek Los Angeles'taki akrabalarına kısa bir ziyarette bulunan Ali Vayeghan, ardından İndiana eyaletinde yaşayan ve 12 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için yola çıkmak istediği sırada Trump'ın giriş yasağı kararı gerekçe gösterilerek ülkesine geri gönderilen kişiler arasında yer almıştı.

ABD'DE TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINI ASKIYA ALAN FEDERAL MAHKEMELERİN SAYISI ARTIYOR

Aynı gece havalimanında 4 saat tutulduktan sonra oğlunu göremeden Dubai üzerinden İran'a geri gönderilen Vayeghan için havalimanında bulunduğu saatlerde, hukukçular tarafından yapılan itiraz ertesi gün sonuçlanmıştı. California Federal Mahkemesi'nden hakim Dolly M. Gee, Vayeghan'ın vizesi müddetince Amerika'da kalabileceğine hükmedilerek Los Angeles'a geri gönderilmesine karar vermişti.

Karar metninde, Vayeghan'ın sınırdışı edilmesinin 'telafisi mümkün olmayacak' zarara sebep olacağı belirtilerek ABD'ye girişine izin verildiği ifadelerine yer verilmişti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve avukat Stacy Tolchin'in hukuki mücadelesinin ardından ülkeye giriş yapan Vayehgan, LAX Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, haklarını savunmak için kendisi adına mücadele veren herkese teşekkür ederek, "İnsan hakları dediğimiz şey işte bu, gördüğüm destek ve ilgi beni şok etti, beni onurlandırdınız, işte insanlık bu" şeklinde konuştu.
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