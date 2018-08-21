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“Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek“

“Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek“

21 Ağustos 2018 Salı 07:42
“Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek“

NABE'NİN YAPTIĞI ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 91'İ, TRUMP'IN UYGULAMAYA SOKTUĞU VEYA UYGULAMAKLA TEHDİT ETTİĞİ GÜMRÜK TARİFELERİNİN ABD EKONOMİSİNE ETKİSİNİN OLUMSUZ OLACAĞINI BELİRTTİ
ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin ülke ekonomisini olumsuz etkilemesinin beklendiğini ortaya koydu. 
İş Ekonomisi Ulusal Birliği (NABE) tarafından 19 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde, Amerikan iş dünyasındaki 251 katılımcıyla yapılan ankette, Trump politikalarının Amerikan ekonomisini nasıl etkileyeceği soruldu. 
Ankete katılanların yüzde 91'i Trump'ın uygulamaya soktuğu veya uygulamakla tehdit ettiği gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkisinin olumsuz ve önemli olacağını belirtti. 
Katılımcıların yüzde 66'sı ise ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasından (NAFTA) çekilmeyi düşünmeye devam etmesi durumunda bunun yine ülke ekonomisine olumsuz etki edeceğini ifade etti.
Ankette, ABD'nin mali politikalarının ekonomiyi fazla desteklediğini düşünen katılımcılarının oranı yüzde 71, mali politikalar sayesinde federal bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranını düşüreceğine inananların oranı ise yüzde 81 oldu. 
Öte yandan, ankete katılanların yüzde 37'si Trump'ın geçen yılın sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimleri yasasının bu seneki ekonomik büyümeyi yüzde 0,25 ile 0,5 arasında arttıracağını öngördüğünü ifade etti. 
Ankete katılanların yüzde 74'ü ekonomik politikaların gelir eşitsizliğini azaltması gerektiğini vurgularken, yüzde 60'ı ekonomi politikalarının iklim değişikliğini hafifletmesi gerektiğini savundu. 
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 11:14
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