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Trump'ın seyahat yasağı onaylandı

ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağını onayladı. Karar, 4'e karşı 5 oyla kabul edildi.

Trump'ın seyahat yasağı onaylandı

ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağını onayladı. Karar, 4'e karşı 5 oyla kabul edildi.

26 Haziran 2018 Salı 20:02
Trump'ın seyahat yasağı onaylandı

Trump'ın seyahat yasağı onaylandı

ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağını onayladı. Karar, 4'e karşı 5 oyla kabul edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Amerikan Anayasası'na uygun buldu.

ABD Yüksek Mahkemesinde yapılan oylamada karar 5'e karşı 4 oy ile onaylandı.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, kararın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın kararının "Müslümanlara karşı ön yargı olarak anlaşılmaması" gerektiğini savundu.

Kararın ardından Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Trump seyahat yasağını uygun buldu. Wow!" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da kararın Amerikan halkı için bir zafer olduğu savunuldu.

5'i Müslüman toplam 7 ülke

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Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Libya, Yemen ve Somali'nin yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları da yeni ABD vizesine başvurularında söz konusu yasağa takılacak.

İlk olarak eylül ayında Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve orijinal halinde Çad'ın da bulunduğu listede sonraki aylarda güncelleme yapılmış ve Çad "yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle" listeden çıkarılmıştı.

Virginia Federal Temyiz Mahkemesi geçen aylarda, Trump'ın 3. ve son seyahat yasağını Anayasa'ya aykırı bulduğunu açıklamıştı.

Mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin aralarında bulunduğu toplam 8 ülkeyi kapsayan yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetmişti.

Donald Trump, ilk seyahat yasağı kararını göreve geldiği hafta almış ancak özellikle havalimanlarında kaosa neden olan karar, kısa süre içinde 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

İkinci seyahat yasağını 2017 Mart'ta açıklayan Trump yönetiminin bu kararı da kısa sürede yargı tarafından iptal edilmişti. 

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