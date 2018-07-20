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Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesi

Moskova yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u muhtemel ziyaretini görüşmeye hazır olduğu bildirildi. 

Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesi

Moskova yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u muhtemel ziyaretini görüşmeye hazır olduğu bildirildi. 

20 Temmuz 2018 Cuma 10:40
Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesi

Moskova yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u muhtemel ziyaretini görüşmeye hazır olduğu bildirildi. 
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin "Rusya'nın bu tür tekliflere her zaman açık olduğu" değerlendirmesinde bulundu. 
Antonov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız." ifadesini kullanırken, davete resmi yanıtın Kremlin tarafından verileceğini vurguladı. 
Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddialarını bir kez daha reddeden Rus Büyükelçi ayrıca hızla başka bir toplantıya geçmeden önce iki liderin Helsinki'de yaptığı zirvenin "sonuçlarını ele almanın" önemli olduğunu söyledi.
Kremlin yönetimi, Trump'ın teklifi konusunda henüz açıklama yapmadı.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 13:57
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