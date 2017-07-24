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24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23

Trump'ın Özel Temsilcisi "Tansiyonu Düşürmek" İçin İsrail'e Gidecek

Trump'ın Özel Temsilcisi 'Tansiyonu Düşürmek' İçin İsrail'e Gidecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimi düşürmek amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail'e gideceği bildirildi.

Haaretz gazetesinin ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Greenblatt, bölgedeki tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşmelerde bulunacak.

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

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