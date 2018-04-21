Trump'ın keyfi yerine geldi!

Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıklamasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada, tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz”dedi.



Kuzey Kore yaptığı açıklamada, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıkladı.

