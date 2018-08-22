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Trump'ın Eski Avukatı Cohen Fbı İle Anlaştı

ABD BAŞKANI SEÇİMİNDE TRUMP'IN KAMPANYA DÖNEMİNE İLİŞKİN SUÇLAMALARLA NEW YORK'TA YARGILANAN COHEN'İN UZLAŞMA YOLUNA GİTTİĞİ KAYDEDİLDİ

Trump'ın Eski Avukatı Cohen Fbı İle Anlaştı

ABD BAŞKANI SEÇİMİNDE TRUMP'IN KAMPANYA DÖNEMİNE İLİŞKİN SUÇLAMALARLA NEW YORK'TA YARGILANAN COHEN'İN UZLAŞMA YOLUNA GİTTİĞİ KAYDEDİLDİ

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
Trump'ın Eski Avukatı Cohen Fbı İle Anlaştı


ABD BAŞKANI SEÇİMİNDE TRUMP'IN KAMPANYA DÖNEMİNE İLİŞKİN SUÇLAMALARLA NEW YORK'TA YARGILANAN COHEN'İN UZLAŞMA YOLUNA GİTTİĞİ KAYDEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.
New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016'daki ABD başkanlık yarışında Trump'ın kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.
Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.
Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim." dediği aktarıldı.
Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.
Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.
ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:33
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