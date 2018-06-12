banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Akıncı Eskişehir’e gitti
AKINCI ESKİŞEHİR’E GİTTİ
İlkokullarda karneler yarın veriliyor
İLKOKULLARDA KARNELER YARIN VERİLİYOR
Kömürcüler tutuklu yargılanacak
KÖMÜRCÜLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

12 Haziran 2018 Salı 07:15
Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı tarihi görüşmeden dakikalar önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

banner277
Trump'a en son Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde eşlik eden Kudlow, basına hafta sonunda verdiği son demeçte Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu ihanetle suçlayarak, "Bizi bir bakıma sırtımızdan bıçakladı." demişti.

Ronald Reagan yönetiminde de ekonomist olarak görev yapan 70 yaşındaki Kudlow, Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörlüğüne geçen mart ayında atanmıştı.   

Wall Street deneyimi bulunan Kudlow, ayrıca ABD'nin en büyük televizyon kanallarından CNBC'de kendi finans ve ekonomi programını sunmuştu. 

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 10:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır
İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı
İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı
IKEA'dan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı
IKEA'dan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı
NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Trump-Kim zirvesi uzlaşmayla sona erdi
Trump-Kim zirvesi uzlaşmayla sona erdi
Bavulla manken kaçıran adama 16 yıl hapis cezası
Bavulla manken kaçıran adama 16 yıl hapis cezası
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim