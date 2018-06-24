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"Trump'ın Damadı Kushner: “Abbas İle Görüşmeye Hazırız“

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istemesi halinde kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti. 

"Trump'ın Damadı Kushner: “Abbas İle Görüşmeye Hazırız“

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istemesi halinde kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti. 

24 Haziran 2018 Pazar 12:12
"Trump'ın Damadı Kushner: “Abbas İle Görüşmeye Hazırız“

 ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istemesi halinde kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti. 

Filistin gazetesi Al Quds'e röportaj veren Kushner, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin açıklamalarda bulundu.  

Filistin yönetimi katkı sunsa da sunmasa da ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması"nı yakında kamuoyuna açıklayacağını ifade eden Kushner, bu aşamada plana ilişkin detay vermekten kaçındı. 

Geçmiş yıllarda sayısız hatalar yapılarak birçok fırsatın kaçırıldığını, bunun bedelini Filistin halkının ödediğini dile getiren Kushner, Filistin halkına hitaben, "Liderlerinizin henüz görmediği bir planı reddetmesine izin vermeyin. Dedelerinizin anlaşmazlıklarının çocuklarınızın geleceğini şekillendirmesine müsaade etmeyin." mesajını verdi.

Kushner ayrıca Filistin halkının liderlerini "açık fikirli" olmaları için cesaretlendirmesi gerektiğini dile getirdi. 

Filistinli yetkililerin "Yüzyılın Anlaşması"nın zaman kaybından başka bir şey olmadığına ilişkin açıklamalarına da değinen Kushner, "Filistinli liderler 'korktukları' için bu tür açıklamalar yapıyor. Barış planını açıklayacağız. Bu plan onlara yeni fırsatlar sunacağı ve daha iyi bir hayata sahip olacakları için Filistin halkı bu plandan hoşlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kushner, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın barıştan yana olduğunu söylediğini ve buna inanmaması için herhangi bir nedeni olmadığını, ancak Abbas'ın bir barış anlaşmasının sağlanması için yeterli "beceri" ve isteği olup olmadığına dair şüpheleri olduğunu ifade etti. 

FİLİSTİN YÖNETİMİNE MESAJ

"Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 19 Haziran'da Ortadoğu turuna çıkan Kushner, 5 günlük ziyareti sırasında Mahmud Abbas ile görüşme girişimi olmadığını aktardı. Kushner şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı Abbas bölgede olduğumuzu biliyordu ve mesaj ulaştırabilecek birçok ortak irtibata sahibiz. Eğer Devlet Başkanı Abbas, masaya geri dönmek istiyorsa görüşmeye hazırız. Eğer istemiyorsa planı kamuoyuna açıklayacağız."

Kushner ayrıca Filistin ve İsrail yönetiminin Trump'ın barış planını referanduma götürebileceğini, böylece siyasi liderlerin risk almaktan da kurtulacağını sözlerine ekledi. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.

Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere geçen salı başladıkları Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 15:32
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