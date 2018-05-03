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Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından TyCobb'un görevinden ayrılacağı açıklandı.

Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından TyCobb'un görevinden ayrılacağı açıklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:24
Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından TyCobb'un görevinden ayrılacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, 68 yaşındaki avukat Cobb'un emekliye ayrılacağını duyurdu.

Sanders, açıklamada, "TyCobb birkaç haftadır emekliliğini konuşuyordu ve geçtiğimiz hafta Özel Kalem Müdürü John Kelly'e bu ay sonunda emekliye ayrılacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı Trump'ın avukatlığını yapıyordu.

Cobb'un yerine kimin atanacağı şimdiden belirlendi.

Eski başkanlardan Bill Clinton'ın da avukatlığını yapmış olan EmmetFlood'unTrump'ın takımına dahil olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Flood'un bu göreve getirileceğini onayladı. Sanders, "EmmetFlood, Beyaz Saray'a gelerek Başkan Donald Trump'a Rusya üzerinden yapılan cadı avına karşı temsil edecek." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 03.05.2018 09:37
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