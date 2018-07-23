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Trump'ın Ailesinden Beş Ay Ayırdığı Çocuk, Anne Babasını Tanıyamadı

Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen 15 aylık Honduraslı bebek, beş ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı

Trump'ın Ailesinden Beş Ay Ayırdığı Çocuk, Anne Babasını Tanıyamadı

Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen 15 aylık Honduraslı bebek, beş ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:25
Trump'ın Ailesinden Beş Ay Ayırdığı Çocuk, Anne Babasını Tanıyamadı

Trump'ın Ailesinden Beş Ay Ayırdığı Çocuk, Anne Babasını Tanıyamadı

Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen 15 aylık Honduraslı bebek, beş ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı

ABD de Başkan Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen Johan adlı 15 aylık Honduraslı bebek, beş ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı.

"BİZİ İLK GÖRDÜĞÜNDE TANIYAMADI, AĞLAMAYA BAŞLADI"

Anne Adalicia Montecinos,Teksas sınırındaki bir kampta tutulan çocuğuna kavuştuktan sonra "Johan da bizim çektiklerimizi çekti. Bizi ilk gördüğünde tanıyamadı ve ağlamaya başladı" dedi.

"ÇOCUĞUMUN YÜRÜMESİNİ GÖREMEDİM"

Kısa sürede Johan'ın kendilerine alıştığını belirten Montecinos, "Çocuğumun yürümesini göremedim. İlk doğumgününü kutlayamadım. Büyüyüşünü videodan izledim. Her annenin büyüyünce çocuklarına anlattığı anılardan mahrum kaldım" dedi.

2500 ÇOCUK AİLELERİNE İADE EDİLMEYE BAŞLANDI

Johan'ın bu yılın başlarında bir mahkeme salonunda çekilen görüntüleri, Trump'ın "kaçak göçe sıfır hoşgörü" politikası çerçevesinde başlattığı çocukları ailelerinden alarak kamplara yerleştirme uygulamasına tepkileri artırmıştı.

Trump geçen ay bir kararnameyle, bazı siyasetçiler tarafından 'Nazi uygulamalarına benzetilen' politikasına son vermiş ve 2500 kadar çocuk ailelerine iade edilmeye başlanmıştı.

"BU KADAR ZALİM OLACAKLARINI DÜŞÜNMEDİM"

Johan'ın ABD'den sınır dışı edilen babası, 37 yaşındaki Rolando Antonio Bueso Castillo, "Bu kadar zalim olacaklarını düşünmemiştim" dedi.

Honduras'ta otobüs şöförlüğü yaparak günde 10 dolar kazanan Castillo, 5 ay önce Teksas'ta insan kaçakçılarına 6 bin dolar ödeyerek oğluyla birlikte ABD'ye girmeye çalıştı.

KİLİTLİ BİR KAMYONLA ABD'YE GİRDİ

Anne, birkaç ay sonra onlara katılmak umuduyla Meksika da kalırken, baba ve oğlu, üç gün hiç dışarı çıkamadıkları ve tuvaletlerini bir kovaya yaptıkları konteyneri kilitli bir kamyonla ABD'ye girdi. Ancak kaçak göçmenlerle dolu kamyon, ABD sınır muhafızları tarafından durduruldu.

BABA-OĞUL HÜCREDE YANGIN BATTANİYESİYLE UYUDU

Annenin beş bebek tulumu, üç hırka, bir mavi-beyaz battaniye, losyon, pişik kremi, 50 bebek bezi, iki biberon ve hazır mamalarla yolcu ettiği Johan ve babası bir gözetim merkezine götürüldü. Baba ve oğlu hücrelerinde bir yangın battaniyesiyle yerde uyudu. Çocuğa üç gün sonra banyo yapma izni verildi.

ÇOCUK, SORGULAMA İÇİN BABASINDAN ALINDI

Castillo, en kötü ihtimalle çocuğunun sınır dışı edileceğini düşünüyordu.

Ancak beşinci günde Johan, "sorgulama" için babasından alındı. Castillo bir daha oğlunu göremedi.

Daha önce ABD'ye dört kez girmeye çalışan Castillo Teksas sınırındaki başka bir gözetim merkezine gönderildi ve burada 22 gün tutulduktan sonra sınır dışı edildi.

OĞLUNA BEŞ AY SONRA KAVUŞTU

Castillo'ya iki hafta sonra çocuğunun gönderileceği söylendi.

Oğluna beş ay sonra kavuşabilen Castillo, "Bu oğlumun hatası değildi. Onu neden cezalandırdılar" dedi.

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