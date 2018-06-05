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Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılacak.

Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılacak.

05 Haziran 2018 Salı 22:44
Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...

Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılacak.

Beyaz Saray  ABD Başkanı Trump  ile Kuzey Kore  lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılacağını bildirdi.

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ZİRVE CAPELLA OTEL'DE YAPILACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili açıklamayı Twitter  hesabından yaptı. Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump ile lider Kim Jong-un arasındaki zirvenin mekanı, Sentosa Adası'ndaki Capella Oteli olacak. Değerli Singapurluların konukseverliğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP, ZİRVENİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI GİBİ 12 HAZİRAN'DA SİNGAPUR'DA GERÇEKLEŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump ile Kim arasında Singapur'da 12 Haziran'da yapılacak zirvenin yerel saatle sabah 09.00'da gerçekleştirileceğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.

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