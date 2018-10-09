Trump, Gazeteci Kaşıkçı'nın Kaybolmasıyla İlgili Suudi Yetkililerle Görüşeceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini söyledi.

Trump, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi gazetecinin durumu konusunda hiçbir şey bilmediğini dile getiren Trump, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini belirtti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.