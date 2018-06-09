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Trump G7 Zirvesi'nde Kanada ve Fransa Liderleriyle Ayrı Ayrı Görüştü

Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

Trump G7 Zirvesi'nde Kanada ve Fransa Liderleriyle Ayrı Ayrı Görüştü

Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:21
Trump G7 Zirvesi'nde Kanada ve Fransa Liderleriyle Ayrı Ayrı Görüştü

Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ile Avrupa Birliği (AB) liderlerini Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde bir araya getiren 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günü tamamlandı.

Zirvenin ilk gününde liderler aile fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra zirvede ikili görüşmelere geçildi. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

"İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

İki ülke arasındaki gümrük geriliminin gölgesinde yapılan görüşmede Trump, "İlişkimiz çok iyi. Gümrük vergilerini düşürmek ve ülkelerimiz için adil bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Çok mesafe katettik ama nasıl devam edeceğini göreceğiz." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau ise gümrük vergisi konusunun çok önemli olduğunu ve iki ülkenin çıkarlarına da zarar vermeden çözülmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

TRUMP-MACRON GÖRÜŞMESİ

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Trump, Trudeau görüşmesinden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Zirvenin başladığı ilk saatlerde yapılması beklenen ikili görüşmeleri ertelenen Trump ile Macron, görüşmede ABD ile AB arasındaki ticaret ve gümrük vergisi gibi konuları ele aldı.

Trump, "İlişkimiz çok iyi ama ticaret konusunda bazı testler yaşadık. ABD, AB ülkelerine devasa ticaret açığı veriyor ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Olumlu şeyler olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Macron ise iki tarafın da kazanacağı bir formülün bulunabilmesi için tarafların istekli olduğunu gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Macron, "Bazen ayrı düşündüğümüz şeyler oluyor ancak ortak endişelere ve değerlere sahip olduğumuzun farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Kanada ve Fransa'yı hedef alarak bu ülkelerin haksız gümrük vergileri ile ABD'ye karşı avantaj sağladıklarını savunmuştu.

Trump, Kanada'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra birlikten dışlanan Rusya'nın yeniden G7'ye dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Charlevoix'te düzenlenen 44. G7 Liderler Zirvesi yarın sona erecek.

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 12:26
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