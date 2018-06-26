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Trump, Erdoğan’ı arayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

Trump, Erdoğan’ı arayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

26 Haziran 2018 Salı 06:36
Trump, Erdoğan’ı arayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sanders, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, dünkü seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sanders, Türkiye'ye "demokrasisini güçlendirmesi için adım atması" ve "ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümünde ilerlemeye devam etmesi" çağrısında bulundu.

Sanders, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

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“TÜRK SEÇMENİN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin, "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Türk seçmeninin kararına saygı duydukları ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortak meydan okumalarla yüzleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişkiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türkiye'nin tüm seçilmiş temsilcilerine, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının farklı görüşlerini temsil etmeleri ve Türk demokrasisini güçlendirmeleri noktasında çağrıda bulunuyoruz."

 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 09:44
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