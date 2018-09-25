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Trump'dan İran Açıklaması...

Trump'dan İran Açıklaması...

25 Eylül 2018 Salı 16:45
Trump'dan İran Açıklaması...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: ''İRAN ÇOK KÖTÜ DAVRANDI. (İRAN) TUTUMUNU DEĞİŞTİRENE KADAR ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM VE BAŞKA SEÇENEKLERİ OLMADIĞINA İNANIYORUM''

ABD Başkanı Donald Trump, ''İran çok kötü davrandı. (İran) Tutumunu değiştirene kadar onlarla görüşmeyeceğim ve başka seçenekleri olmadığına inanıyorum.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne girişte gazetecilere kısa açıklamalar yapan Trump, ''Kuzey Kore ile bir görüşme ayarlama sürecindeyiz. Kuzey Kore ile çok iyi gidiyoruz.'' şeklinde konuştu.

İran ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri sırasında bir araya gelmeyeceğini söyledi.

Trump, ''İran çok kötü davrandı. (İran) tutumunu değiştirene kadar onlarla görüşmeyeceğim ve başka seçenekleri olmadığına inanıyorum.'' ifadesini kullandı.

 

Son Güncelleme: 25.09.2018 21:06
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