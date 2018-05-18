Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102421
ALTIN
185.536
DOLAR
4.4803
STERLİN
6.0397
EURO
5.2801
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
Lefke'de Gannavuri tarlası
LEFKE’DE HİNTKENEVİRİ TARLASI
Erdi teminatı yerine getiremedi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KIB-HAS soruşturması sürüyor
KIB-HAS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256

Trump, Çin ve AB İçin “Şımarık“ İfadesini Kullandı

 ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği'ni (AB) "şımarık" olarak nitelendirdi.

Trump, Çin ve AB İçin “Şımarık“ İfadesini Kullandı

 ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği'ni (AB) "şımarık" olarak nitelendirdi.

18 Mayıs 2018 Cuma 06:41
Trump, Çin ve AB İçin “Şımarık“ İfadesini Kullandı


 ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği'ni (AB) "şımarık" olarak nitelendirdi.
Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bugün Washington'da ABD Hazine Bakanlığında Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz." diye konuştu.
Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.
ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum." dedi.

banner277
Trump, mart ayı başında, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.
Çin, bunun üzerine, ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi getireceğini duyurmuştu.
Donald Trump hükümeti, nisan ayı başında, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getireceğini bildirmişti.
Çin ise misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini belirtmişti.
ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olmuştu.
 

Son Güncelleme: 18.05.2018 10:10
Anahtar Kelimeler:
ABDÇİNAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore'den Uluslararası Topluma Çağrı
Kuzey Kore'den Uluslararası Topluma Çağrı
Çin’in İlk Yerli Uçak Gemisi Seyir Testini Tamamladı
Çin’in İlk Yerli Uçak Gemisi Seyir Testini Tamamladı
60 bin karton bardakla Atatürk portresi yaptılar
60 bin karton bardakla Atatürk portresi yaptılar
Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı
Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı
Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü
Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü
Katar'a Abluka Uygulayan Ülkelerin Liderleri Mısır'da Bir Araya Geldi!
Katar'a Abluka Uygulayan Ülkelerin Liderleri Mısır'da Bir Araya Geldi!
Irak'ın Kuzeyinde 12 Hedef İmha Edildi
Irak'ın Kuzeyinde 12 Hedef İmha Edildi
Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak
Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak
Trump’tan Nato Üyesi Ülkelere Savunma Harcaması Uyarısı
Trump’tan Nato Üyesi Ülkelere Savunma Harcaması Uyarısı
Netanyahu’dan Arap Ülkeleriyle İlişkilerde
Netanyahu’dan Arap Ülkeleriyle İlişkilerde "olumlu Durum" Vurgusu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim