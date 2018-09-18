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Trump, Çin'e Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor

Trump, Çin'e Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor

18 Eylül 2018 Salı 15:34
Trump, Çin'e Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in, Amerikalı çiftçiler ve işçileri hedef alarak seçimleri etkilemeye çalışmasının işe yaramayacağını belirterek, "Çin’in anlamadığı şey ise bu insanların büyük vatanseverler olduğu ve Çin’in ABD’yi ticaret yoluyla suistimal ettiğini tamamen anladıkları... Onlar bu suistimali durduracak kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır" ifadelerini kullandı. 
Trump, Çin yönetiminin ABD’nin 200 milyar dolarlık ürününe daha gümrük vergisi getirmesine misillemeyle karşılık vermesinin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 
Çin’in kendisine sadık olduğu için çiftçileri ve işçileri hedef alarak açıkça seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığını belirten Trump, yaptığı iki ayrı paylaşımda şunları kaydetti: 
"Çin, çiftçileri ve işçileri bana sadık oldukları için hedef alarak seçimleri aktif olarak etkilemeye çalıştığını açıkça beyan etti. Çin’in anlamadığı şey ise bu insanların büyük vatanseverler olduğu ve Çin’in ABD’yi ticaret yoluyla suistimal ettiğini tamamen anladıkları... Onlar bu suistimali durduracak kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer Çin çiftçilerimizi ve işçilerimizi hedef alırsa büyük ve hızlı bir ekonomik misillemeyle karşılanır." 
Trump’ın tehditkar paylaşımından önce, uluslararası haber kuruluşlarının geçtiği bilgilere göre, Çin, 24 Eylül’den itibaren 60 milyar dolarlık ABD menşeli ürüne değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulayacak. Söz konusu tarifelere tabi tutulacak 5 binin üzerinde ürünün yer aldığı listede kahve, fındık, et, alkollü içki, odun ve deri ürünleri, mobilya, otomobil ve makineler yer alıyor. 
ABD’nin 24 Eylül'de yüzde 10 vergi uygulamaya başlayacağı yaklaşık 200 milyar dolarlık ürün listesinde ise deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürün bulunuyordu.
Trump, bu ürünlere yönelik gümrük tarifesinin 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını da bildirmişti. 
 

Son Güncelleme: 18.09.2018 19:09
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