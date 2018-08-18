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Trump Brunson'da neden ısrarcı?

Financial Times yazdı

Trump Brunson'da neden ısrarcı?

Financial Times yazdı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:10
Trump Brunson'da neden ısrarcı?

FT: Trump, Brunson’ı Evanjeliklerin desteği için kullanıyor

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rahip Brunson üzerinden 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin desteğini toplamak istediğini yazdı.

ABD’de Donald Trump’ın, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı, 8 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığı iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde “Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor” başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede, Trump’ın Türkiye’ye rahip Craig Brunson’ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

BRUNSON İÇİN DUA ETMELERİNİ İSTEDİ

Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Trump’ın Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bir forumda tüm ABD’lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, “Pompeo’nun bu sözleri, Türkiye’deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016’da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson’ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD’deki Evanjeliklere yönelikti.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Makalede, ABD’deki Evanjeliklerin, Trump’ın Brunson konusundaki çabalarını “dini özgürlüklere destek” olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım’daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu. Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü’nden Amanda Sloat, “Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir ‘hassasiyet noktası’. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence’in en baştan beri desteklediği bir fikir.” ifadelerini kullandı.

 “EVANJELİKLERİN DAHA FAZLA OYUNU ALMAK İSTİYOR”

Ülkenin başkanlarından Ronald Reagan’ın İç Politika Başdanışmanı olan Gary Bauer de Evanjelik olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback gibi isimlerin bu görevlere getirilmesini de Evanjeliklerin olumlu karşıladığını belirtti. Son aylarda, Demokrat seçmenlerin, Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde üstünlük sağladığına işaret edilen makalede, “Trump, Demokratların Kongre’nin kontrolü ele alma ihtimalini bertaraf etmeye çalıştığından, Brunson’ın serbest bırakılmasını sağlayarak, 8 Kasım’daki seçimlerde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor.” görüşüne yer verildi.

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