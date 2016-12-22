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22 Aralık 2016 Perşembe 06:18

Trump, Boeing'den Maliyeti Düşürme Sözü Aldı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Boeing'den yeni Air Force One uçağının 4 milyar dolardan daha aza mal olacağına dair söz aldı.

Trump, Boeing'den Maliyeti Düşürme Sözü Aldı
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 ABD'NİN YENİ BAŞKANI DONALD TRUMP, AİR FORCE ONE VE F-35 PROGRAMLARININ MALİYETLERİ NEDENİYLE ELEŞTİRDİĞİ BOEİNG VE LOCKHEED MARTİN'İN CEO'LARIYLA BİR ARAYA GELDİ

BOEİNG'İN CEO'SU MUİLENBURG, TRUMP'A YENİ AİR FORCE ONE UÇAĞININ 4 MİLYAR DOLARDAN DAHA AZA MAL OLACAĞINA DAİR SÖZ VERDİ

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Boeing'den yeni Air Force One uçağının 4 milyar dolardan daha aza mal olacağına dair söz aldı.

Trump, Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki tatil tesislerinde, Boeing ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri (CEO) DennisMuilenburg ve MarillynHewson ile bir araya geldi.

Donald Trump'ın geçen günlerde, Air Force One ve F-35 programlarının maliyetleri nedeniyle eleştirdiği iki şirketin CEO'larıyla yaptığı toplantıda yaklaşık 10 Pentagon yetkilisinin hazır bulunduğu belirtildi. 

Boeing'in CEO'su Muilenburg, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni Air Force Oneuçağının  4 milyar dolardan daha aza mal olması için Trump'a "kişisel bir söz" verdiğini söyledi.

Trump, yaklaşık iki hafta önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan havacılık şirketi Boeing'in gelecek başkanlar için ürettiği Air Force One 747'nin maliyetinin 4 milyar doları aşacağını ifade ederek, bu durumu "Maliyeti kontrolden çıkmış." diye eleştirmiş ve "Siparişi iptal edin." çağrısında bulunmuştu.

Lockheed Martin CEO'su Lewson ise Trump'ın Mar-a-Lago tatil tesislerinden basına herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı. Lewson daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, "verimli" geçen görüşmenin, maliyetlerin düşürülmesi yönünde kaydedilen ilerlemeyi anlatmak için kendisine bir fırsat yarattığını belirtti. 

Trump, yine Twitter hesabından 13 Aralık’ta yaptığı bir paylaşımda, "F-35 Programı ve maliyeti kontrolden çıkmış. 20 Ocak'tan sonra yapılan askeri ve diğer alımlarda milyarlarca dolar tasarruf edilebilir ve edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Lockheed Martin ise bu paylaşımın ardından yazılı açıklamasında, F-35 projesinin maliyetini yüzde 60 azaltmak için çabaladıklarını duyurmuştu. 

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