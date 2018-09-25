banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
238.348
DOLAR
6.1768
STERLİN
8.1362
EURO
7.2717
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı
NAMAZ KILMAK YERİNE HIRSIZLIK YAPTI
banner282

Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti

Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti

25 Eylül 2018 Salı 16:45
Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti

ABD BAŞKANI TRUMP, ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANMASI DURUMUNDA ABD'NİN HAREKETE GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİ
 

ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceği uyarısında bulundu.

BM 73. Genel Kurulu'na hitap eden Trump, konuşmasına ''İki yıldan kısa bir sürede, yönetimim ülkemizin tarihinde neredeyse her yönetimden daha fazlasını başardı.'' diyerek başladı.

Trump'ın bu ifadesi BM Genel Kurulu'nda gülüşmelere neden oldu. Trump ise gülümseyerek ''Bu tepkiyi beklemiyordum ama sorun yok diyerek'' konuşmasına devam etti.

ABD'nin Kuzey Kore ile yürüttüğü nükleer görüşmeleri değerlendiren Trump, ''Kuzey Kore lideri Kim'e cesareti ve attığı adımlar için teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.

Trump, Kuzey Kore tam anlamıyla nükleer silahsızlanana kadar yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Suriye'deki trajedinin ise içler acısı olduğunu söyleyen Trump, Suriye'de rejime kimyasal silah uyarısında da bulundu.

Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini söyledi.

Trump konuşmasını yaparken, onun hemen ardından konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerinden kalkarak kürsüye gireceği bölüme yöneldi.

 

Son Güncelleme: 25.09.2018 21:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'dan İran Açıklaması...
Trump'dan İran Açıklaması...
Herkese Eşit Fırsat Tanıyan Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl Dünyaya Örnek Oldu?
Herkese Eşit Fırsat Tanıyan Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl Dünyaya Örnek Oldu?
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek
Brexıt Sonrası Avrupa Birliği Vatandaşlarına Ayrıcalık Yok
Brexıt Sonrası Avrupa Birliği Vatandaşlarına Ayrıcalık Yok
İsveç'te Azınlık Hükümeti Güvenoyu Alamadı
İsveç'te Azınlık Hükümeti Güvenoyu Alamadı
Mescid-i Aksa’da Gergin Gün
Mescid-i Aksa’da Gergin Gün
Ruhani: “Trump İle Görüşmem İçin Şartlar Olgun Değil”
Ruhani: “Trump İle Görüşmem İçin Şartlar Olgun Değil”
AB, Dolara Karşı Euroyu Güçlendirmeye Hazırlanıyor
AB, Dolara Karşı Euroyu Güçlendirmeye Hazırlanıyor
Instagram'ın Kurucuları Systrom Ve Krieger, “Facebook İle Anlaşmazlıklar Yüzünden“ Ayrılıyor
Instagram'ın Kurucuları Systrom Ve Krieger, “Facebook İle Anlaşmazlıklar Yüzünden“ Ayrılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim