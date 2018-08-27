Trump, Beyaz Saray'ın Mccain açıklamasını engellemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için Beyaz Saray yetkililerinin hazırladığı "övgü dolu" yazılı açıklamayı engellediği iddia edildi.



Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtildi. Habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellendi.



Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetindi.



Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı'nın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.



MCCAİN'İN CENAZESİ 2 EYLÜL'DE



Öte yandan, cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklandı.



McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ünlü senatör için önce çarşamba günü Arizona'da, cuma günü ise başkent Washington'da Kongre binasında ayrı iki devlet töreni düzenleneceği de bildirildi.



ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kanseriyle savaşan Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü duyurulmuştu.



Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.



2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.



1981 yılında ABD Kongresi'ne ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.



