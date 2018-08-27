banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90965
ALTIN
238.840
DOLAR
6.1627
STERLİN
7.8794
EURO
7.1592
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
CENGİZ'İN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
“Hükümet kararı etik ve yasal değil”
“HÜKÜMET KARARI ETİK VE YASAL...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Trump, Beyaz Saray'ın Mccain açıklamasını engellemiş

Trump, Beyaz Saray'ın Mccain açıklamasını engellemiş

27 Ağustos 2018 Pazartesi 06:26
Trump, Beyaz Saray'ın Mccain açıklamasını engellemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için Beyaz Saray yetkililerinin hazırladığı "övgü dolu" yazılı açıklamayı engellediği iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtildi.  Habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellendi.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetindi.

Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı'nın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

MCCAİN'İN CENAZESİ 2 EYLÜL'DE

Öte yandan, cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklandı.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ünlü senatör için önce çarşamba günü  Arizona'da, cuma günü ise başkent Washington'da Kongre binasında ayrı iki devlet töreni düzenleneceği de bildirildi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kanseriyle savaşan Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü duyurulmuştu.

Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresi'ne ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

 

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 09:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı
İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor
İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor
Yunanistan'daki Orman Yangınında Ölenlerin Sayısı 97'ye Yükseldi
Yunanistan'daki Orman Yangınında Ölenlerin Sayısı 97'ye Yükseldi
Kladov: “Türkiye Ve Rusya Ortak Savaş Uçağı Üretebilecek Kapasiteye Sahip“
Kladov: “Türkiye Ve Rusya Ortak Savaş Uçağı Üretebilecek Kapasiteye Sahip“
Esed Rejimi, Alıkoyduğu Kişilerden Bazılarını Öldürdüğünü İtiraf Etti
Esed Rejimi, Alıkoyduğu Kişilerden Bazılarını Öldürdüğünü İtiraf Etti
Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”
Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”
BM'den “Myanmar Ordusu Soykırımdan Yargılansın“ Talebi
BM'den “Myanmar Ordusu Soykırımdan Yargılansın“ Talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim